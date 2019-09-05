محمد حماقي يصدم جمهوره

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان المصري محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي كبير خلال الأيام المقبلة في وادي دجلة.
محمد حماقي، صدم جموره ومتابعيه الذين كانوا ينتظرون حفله المقبل ليفاجئهم بأنهم لن يتمكنوا من حضور الحفل.
ونشر محمد حماقي، على صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام” الملصق الدعائي الخاص بالحفل الذي من المقرر أن يحييه يوم السبت المقبل 7 سبتمبر، في نادي وادي دجلة بالإسكندرية، وعلق عليها قائلا: “دخول الحفلة فقط لأعضاء أندية وادي دجلة”.
وأثار تعليق محمد حماقي، العديد من التعليقات الغاضبة من قبل جمهوره والذي كان ينتظر حضور حفله المقبل وتساءل البعض عن إمكانية حضوره الحفل بدون إمتلاكه عضوية النادي
من ناحية أخرى، أعلن حماقي، عن انضمامه للجنة التحكيم الجديدة لبرنامجThe Voice Kids ، حيث يشاركه في لجنه التحكيم عاصي الحلاني ونانسي عجرم، وذلك بعد انسحاب الفنان المصري تامر حسني، من لجنة تحكيم البرنامج بعد مشاركة موسمين وذلك بسبب انشغاله بأعماله الفنية خلال الفترة الحالية.
كما يشارك في عضوية برنامج لجنة تحكيم برنامج ذا فويس، إلى جانب الفنان الفنان راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة المغربية سميرة سعيد.
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