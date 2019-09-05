اختيار دينا الشربيني للتحكيم بمهرجان سلا السينمائي يثير التساؤلات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختيرت الفنانة المصرية دينا الشربيني مؤخرًا لكي تكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان سلا السينمائي لسينما المرأة.

دينا، وقع الاختيار عليها لتكون عضو لجنة تحكيم بمهرجان سلا السينمائي لسينما المرأة، وذلك ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل.

وأثار هذا الخبر بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجد البعض أن رصيد دينا الشربيني السينمائي لا يسمح لها بخوض هذه التجربة، بينما دافع البعض الآخر عنها وأكدوا أنها ممثلة موهوبة وأن خطوة المشاركة بلجنة تحكيم تناسب أي ممثل ناجح.

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يُذكر أن دينا الشربيني خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “زي الشمس” وشاركها البطولة أحمد السعدني وريهام عبدالغفور وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم الشباب.

وتلقت دينا عدداً من العروض السينمائية الفترة الأخيرة ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها بعد، ومن فهم الأعمال السينمائية التي شاركت فيها فيلم جواب اعتقال، وهيبتها.

من ناحية أخرى تستعد دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “شفيقة ومتولي” وهو من بطولتها وسيناريو تامر حبيب وجارٍ استكمال باقي أعضاء فريق الإخراج واختيار الممثلين.