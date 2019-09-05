لقاء سويدان تحذر من انتشار هذه الظاهرة على مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية لقاء سويدان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بمنشور يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت علي الصورة قائلة: “يا ريت نرجع للقيم والأخلاق اللي اتربينا عليها كل إنسان ليه دور مهم في الحياة أنا ضد بوستات الاستغناء اللي منتشرة حاليا”.

وهاجمت الصورة التي نشرتها لقاء بعض الأشخاص الذين يروجون لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض علي نشر الجفاء الأسري، إذ وصفتها بـ”وسائل الجفاء الاجتماعي”.

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وتلقت لقاء الكثير من التعليقات الإيجابية التي تدعم رؤيتها، وتنادي بتكثيف دور نجوم الفن والمشاهير في التوعية بشأن ما يثار من دون رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية عرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، والذي شاركت به بعد نجاح الجزء الأول من العمل.

«البيت الكبير» بطولة سوسن بدر، لوسي، دنيا المصري، مجدي كامل، طارق صبري، وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

وكانت لقاء سويدان، قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.