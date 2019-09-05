أصالة ترد هجوم أحلام عليها.. ماذا قالت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة الإماراتية أحلام النار على الفنانة السورية أصالة، على خليفة الأزمة التي اشتعلت بينهما مؤخراً، وانتهت بإنهاء متابعة كلا منهما للأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام وصفت أصالة بأنها منافقة وتتعامل مثل الثعبان، لترد أصالة على هذا الهجوم من خلال تدوينة على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

الفنانة السورية قالت: “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح”.

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وكانت أحلام قد وجهت رسالة نارية لأصالة، في تصريحات لبرنامج Trending: «الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك»، مضيفة: «أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة وآخر السطر.. ليه هعمل متابعة “فولو” لشخص عم بيقول للعالم والإعلام اني بحرض حدا ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام».

وواصلت هجومها على أصالة بقوة في تصريح جرئ قالت فيه: «هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إنه فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل».

الفنانة الملقبة بـ«الملكة» أكدت على استحالة عودة المياة لمجاريها بينها وبين أصالة، مبررة ذلك بقولها: «على شو؟.. لما وحده في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب لازم تكوني متصالحة مع نفسك حبي حالك واتركي عنك الكره والحقد والحسد.. انتي نجمه وعندك جمهورك ناس بتحبك ليش بتحسسي العالم انه فيه شي ناقصك.. انتي مافي شيء ناقصك.. حسي بقيمة نفسك عشان توصلي قيمتك للناس».