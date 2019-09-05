ابنة هيفاء وهبي بفستان الزفاف في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زينب، ظهرت في الصورة بفستان الزفاف، وذلك من أجل الترويج لمنتجات صديقتها مصممة الأزياء، ووصفته بأنه فستان أحلامها، وحصدت إطلالاتها على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها.

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ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول لا تتردد في نشر صور ابنتيها وتكشف عن العديد من جلسات التصوير التي تقوم بتصويرها هي بنفسها وتؤكد من خلال تعليقاتها على مدى ارتباطها بطفلتيها كونهما الأهم داىدئما.

يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.

على الرغم من القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها إلا أن الأخيرة تمنت لها الشفاء العاجل في الأزمة الصحية التي تعرضت لها وظلت بسببها في المستشفى لفترة.