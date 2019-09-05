مريم أوزيرلي تتألق بـ«لوك» ملكي على السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي المقام في دورته الـ76 حالياً.

نجمة «حريم السلطان» حرصت على استعراض إطلالتها من إحدى فعاليات المهرجان، والتي طلّت فيها بفستان براق منفوش، مكشوف الكتفين، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة كلاسكية، في الوقت الذي زينته بتاج ذهبي، كما وضعه عقد ثمين على رقبتها، وهو الـ«لوك» الذي ابهر فانز النجمة التركية، ووصفوها فيه بالملكة.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

من ناحية أخرى، تم تنصيب مريم أوزيرلي كوجه إعلاني لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.