بلاغ ضد محمد فؤاد والراقصة دينا في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حررت الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية محضر ضد الفنان المصري محمد فؤاد، ب والراقصة دينا بسبب حفلهما الأخير في أحد الديسكوهات بالساحل الشمالي.

البلاغ جاء بسبب عدم التزام محمد فؤاد بالقواعد التي وضعتها الرقابة لمثل تلك الحفلات.

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وكانت الهيئة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة سيف العجيزي مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية وأحمد محمد عبده مفتش الرقابة على المصنفات ومأمور الضبط القضائي، للتأكد من مدى التزام الفنادق والملاهي الليلية والشواطئ بالساحل الشمالي بكافة القوانين الرقابية.

وحررت لجنة إدارة المصنفات الفنية ٢٦ محضر مصنفات مختلفة المخالفات، لعدد من الأماكن بدوائر أقسام مارينا والعلمين، منها الجنحة رقم ١٦٩٦ العلمين لحفل محمد فؤاد والراقصة دينا في ديسكو “إيغوانا”، والجنحة رقم ١٦٩٧ في ديسكو “ماسيرا” بقرية استيلا سيدي عبد الرحمن، والجنحة رقم ١٦٦٠ ضد الراقصة الأجنبية لونا للرقص من دون ترخيص.

وجنحة رقم ١٦٥٨ للراقصة أوجستينا للرقص بدون ترخيص، والجنحة رقم ١٦٦١ للراقصة المصرية سهيلة طارق، وشهرتها ليندا، لمخالفة شروط الترخيص والتحريض على الفسق، ومحضر لحفل الراقصة دينا في “وايت بيتش مارينا” رقص من دون ترخيص.