كتاب للنجم التركي أنجين أكيوريك باللغة العربية قريباً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي أنجين أكيوريك بتوقيع كتابه «الصمت» ديسمبر الماضي في إسطنبول، حيث حقق الكتاب نجاحاً كبيراً بعد طرحه في الأسواق وتصدر قائمة المبيعات.

شعبية أنجين الكبيرة في العالم العربي شجعت دار «نون» للنشر والتوزيع على شراء حقوق كتابه، ومن المقرر أن يتوافر الكتاب باللغة العربية قريباً في الأسواق، وهو الخبر الذي اسعد ملايين من عشاق بطل مسلسل «فاطمة».

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من ناحية أخرى، يستعد أنجين أكيوريك لتصوير مسلسله الجديد «ابنة السفير» الذي سيشارك في بطولة أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، على أن يتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الممات» آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».