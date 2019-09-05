حبيب النجمة التركية هاندة إرتشل يغرقها عشقاً.. قبلة على المسرح ورسالة رومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية هاندة إرتشل آخر حفل غنائي أحياه حبيبها الفنان مراد دالكيش على مسرح حربية المفتوح بإسطنبول، وسط حضور حاشد من محبيه.

هاندة كانت في الصفوف الأولى بين الجمهور، وخلال تقديم مراد لإحدى أغانيه، فاجأ النجم التركي الجميع، وبدأ يغني لحبيبته أغنية كتبها لها بعنوان “Müjgan” وهو ينظر لعينيها، ثم قام بتقبيل يدها وسط تصفيق حاد من الحضور.

عشققب

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مراد لم يكتف بهذا القدر من الرومانسية العلنية، حيث نشر صورة تجمعه بالنجمة التركية من كواليس الحفل، معلقاً عليها: «منذ لحظة رؤيتي لكي.. كل الأغاني الجميلة أغنيها لكي، يا وردة عيني، سلاماً لعشرات الأغاني التي كتبتها وسأكتبها لك».

يُذكر أن هاندة إرتشل عادت لمراد دالكيش بعد فترة أنفصال استمرت لأشهر، وذلك بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بخبر الوفاة، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، عُرض لهاندة إرتشل مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.