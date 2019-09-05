سعد رمضان كاد يفقد حياته بسبب طبقه المفضل.. تعرف على تفاصيل الحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انقذت العناية الإلهية الفنان اللبناني سعد رمضان بعد تعرضه لحادث خطير خلال تناوله غداء عائلي مع أسرته في برجا.

وسام المولى مدير أعمال نجم ستار أكاديمي كشف تفاصيل الحادث قائلاً إن سعد كان يتناول طبقه المفضل من صنع يد والدته، وفجأة علق الطعام في أول المعدة، مما أدى إلى إغلاق مجرى الهواء الأساسي وبالتالي انقطع الأوكسجين عن الفنان الشاب.

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نفس سعد رمضان ضاق بشده، فحاول أن يعالج الموضوع بشرب المياة، إلا أن اغلاق مجرى الهواء حال دون وصول المياه إلى المعدة، وبعد فشل محاولات استمرت لـ3 ساعات، ساء وضع الفنان الشاب الصحي، واضطرت اسرته لنقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت.

سعد خضع للعلاج المناسب، ثم غادر المستشفى، إلا أنه سيستمر تحت ملاحظة ومتابعة الأطباء، خاصة أنه سبق وتعرض لنفس الموقف، إلا أن الحادث الأخير كان الأخطر على حياته بحسب ما صرح المولى.

من ناحية أخرى، احتفل سعد رمضان منذ أيام بتجاوز نسبة مشاهدة كليبه الجديد لأغنية «أنت وأنا» حاجز المليون مشاهدة، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع جيمي حدّاد، والكليب من إخراج هادي عواضة، إنتاج روتانا.