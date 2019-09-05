إنجي علي ترافق ابنتها إلى باب المدرسة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي جمهورها بمجموعة صور حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “تالا”، وذلك في ظهور نادر لها.

الإعلامية المصرية نشرت صور ابنتها بمناسبة بدء العام الدراسي، حيث ظهرت “تالا” في الصور مرتدية الزي المدرسي، وعلقت إنجي قائلة: “العودة إلى المدرسة”.

جمهور إنجي عبروا عن إعجابهم الشديد بصورها مع ابنتها، ودعوا الله أن يحفظها لها، وأن تتفوق في دراستها.

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يذكر أن الإعلامية المصرية إنجي علي كانت قد تزوجت مرتين الأولى كانت من المخرج طارق العريان، أما الثانية فكانت من مدير التصوير أحمد مرسي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “تالا”.

وأرجعت إنجي فشل زيجتها الأولى من المخرج طارق العريان إلى صغر سنها، حيث قالت: «لقد كنت صغيرة وليس لدي خبرة في زواجي الأول»، أما عن زيجتها الثانية من مدير التصوير أحمد مرسي، قالت إنها حاولت تكوين أسرة، خاصة إنها من عشاق العائلة، لكنه لم يحدث نصيب.

وأضافت، في تصريحات سابقة، أنه لا مانع لديها من الزواج مرة أخرى، قائلة: «يقول المثل الشعبي “صوابعك مش زي بعضها” وليس معنى فشل علاقة أن العلاقات الأخرى ستفشل».