شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark إلى 86 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 9 أغسطس في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 59 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، 27 مليون دولار أمريكى حول العالم. ويدور فيلم Scary Stories to Tell in the Dark في عام 1968 بـ أمريكا، حيث حدوث العديد من التغييرات، التي تحدث في بلدة ميل فالي الصغيرة، حيث تعيش عائلة بيلوز في قصرهم على أطراف المدينة، وحولت واحدة من أفراد هذه العائلة تدعى سارة، أسرارها الرهيبة إلى سلسلة من القصص المرعبة، ومن ثم يحاول مجموعة من المراهقين اكتشاف هذه الأسرار، ومن ثم يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة. والفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي، مايكل جارزا، جابرييل راش، دين نوريس، جيل بيلوز، لورين توسان، أوستن زاجور، ناتالي جانزورن، أوستن أبرامز، كاثلين بولارد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 86 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.