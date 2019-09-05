شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد إمام وفتحى عبد الوهاب مقيدان بالحبال فى كواليس "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن صورة تجمع بين محمد إمام وفتحي عبد الوهاب من فيلمه الجديد "لص بغداد"ونشر موسى، الصورة عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "لص بغداد"..

ويجسد محمد إمام شخصية تدعى "يوسف الراوى" رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

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تجدر الإشارة إلى أن محمد أمام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.