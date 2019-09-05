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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الـ 11 من Bering Sea Gold يوم 17 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة Discovery أنها ستعود إلى أعماق البحار من جديد، حيث أعلنت الشبكة عن موعد العرض الأول للموسم الـ 11 من برنامج تليفزيون الواقع Bering Sea Gold.
يتبع برامج الواقع عمال المناجم وهم يبحثون عن الذهب في المياه المحيطة في مدينة Nome، ألاسكا.
وسيشهد الموسم الجديد مواجهات جديد حيث سيشعر عامل المناجم شون بومرينك بضغط من أحدث منافسيه، كين كير، وهو يحاول البقاء على جبل من التعدين من الذهب في مدينة Nome.
Bering Sea Gold
ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الجديد من Bering Sea Gold على قناة Discovery يوم 17 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
وعرضت أولى حلقات برنامج الواقع Bering Sea Gold في 27 يناير من عام 2012، وعرضت أخر حلقات الموسم الـ 10 من البرنامج في 15 يونيو من عام 2018.
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