شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحا تقدم أول قصة من "نصيبى وقسمتك3" على On E السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‎تبدأ قناة "On E" الفضائية يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر فى تمام الساعهً الثامنة عرض أول قصص الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى تحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون" للفنانه هنا شيحة و فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد ونانسى صلاح ووفاء سالم وإخراج مصطفى فكرى ومدير التصوير كريم رضا، من إنتاج سينرجى.

وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير أول ثلاث قصص من الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" فمع عرض "اتفضلوا فى الصالون" تم الانتهاء من مونتاج قصة "براد شاى" بطولة هانى عادل وهبة مجدى وعبير صبرى و طونى ماهر ومى فخرى وكريم العمرى وسناء شافع وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامه، بينما يتم حاليا عمل المونتاج للقصة الثالثة "أكدب عليك شوية " بطولة ميرهان حسين و مراد مكرم و أمير شاهين ومؤمن نور وياسمين كساب و طهره و صبا و من إخراج مصطفى فكرى.

وعلى صعيد آخر يقوم فريق العمل بتصوير القصه الرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ومن إخراج محمد جمعة .

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الجزء الثالث يختلف عن الأجزاء الماضية فى محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التى تقوم على البطولة النسائية وأخرى الرجالية كما هناك قصص تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها فى 45 حلقة ألفها "عمرو محمود ياسين" ومن المقرر أن تعرض كل حكاية فى 5 حلقات.