ليالي الصيفية | ميريام فارس وسط الأشجار ونوال الزغبي أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

هند رضا

نشرت المذيعة والفنانة هند رضا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت هند بملابس الصيف من داخل " يخت" في البحر.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلقيس في الصور أثناء رحلتها الصيفية في فرنسا.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة لها من داخل يخت في البحر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الغردقة.

رامي عياش

الفنان اللبناني رامي عياش، شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها من أمام البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ياسمين غيث

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نشرت ياسمين غيث حفيدة الفنان حمدي غيث ، والفنان عبدالله غيث صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها من أمام البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وعلق عليها "ولا بنخاف".

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه"، وسط الأشجار، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

زينة

نشرت الفنانة زينة، صور لها بفستان أبيض قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.