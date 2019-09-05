بينهم سيد رجب وسميرة عبدالعزيز.. أبرز المكرمين في مهرجان المسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر عن عدد من المكرمين خلال الدورة الـ26، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأربعاء.

ومن أبرز المكرمين، المؤلف المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان سيد رجب، والفنان أحمد كمال، وعدد من المكرمين الأجانب والعرب، و3 أسماء آخرين من المسرحيين الراحلين.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق في 10 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن إلى 87 عرضا تمثل 16 دولة عربية.

وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا، إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.