أحمد الفيشاوي في الجيم وشيرين رضا تستمتع بالزحمة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إنجي علاء

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، وزينته بالإكسسورات.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وعلقت: " استمتع بزحمة القاهرة".

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها، علقت عليها: "فرقي عن النجمات، أني مجرة".

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رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهر بجانبه شنطة سفر، وعلق: " مصر أم الدنيا".

أمل بشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائله:" حبيبي".