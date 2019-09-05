عن حربه مع السرطان.. زكي فطين عبدالوهاب يعلن عن خبر سعيد لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعبر بها عن سعادته البالغة، بعد ظهور نتائج التحاليل الذي أجراها قبل يومين، بشأن تطورات إصابته بالسرطان، مُعلنًا توقفه عن العلاج الكيماوي لمدة شهرين.

وكتب "عبدالوهاب" في تدوينته: "خبر سار.. نتيجة الأشعة مُرضية، وهوقف العلاج الكيماوي لمده شهرين للمتابعة.. كدة هرجع أعيش حياتي العادية.. وباي باي كيماوي".

وحكى عبد الوهاب، في أخر لقاء إعلامي له منذ أيام مع الإعلامي وائل الإبراشي، المعروض على قناة "أون أي"، أن المرض جعله يمر بظروف مالية قاسية، وذلك بعدما رفض المشاركة في أي أعمال فنية في العام الماضي جراء إصابته بالسرطان، ما اضطره لبيع سيارته الشخصية، حتى لا يضطر للاستدانة من أحد.