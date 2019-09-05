بسبب الغوريلات.. التحقيق مع المطربة أمينة في إنجلترا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها برفقة شقيقها الأكبر في أحد الفنادق الكبرى بإنجلترا.

وكتبت أمينة في تعليقها على الفيديو: "عايزة أقولكم إن ده أخويا روح قلبى عايش فى إنجلترا، طبعا معانا نسي إنه إنجليزى وموتنى من الضحك".

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وأضافت أمينة: "خدنا الفاكهة اللى جابها وأكلناها للغوريلات اللى كانت هناك، الأمن بتاع جنينة الحيوانات حققوا معانا ووصلولنا أن إحنا لو أكلناهم يبقى إحنا كدا بنقتلهم، وطبعا الإنكار ساعتها كان سيد الموقف أومال نتحبس".

وطرحت الفنانة أمينة، أغنيتها الجديدة "الحيل مهدود" بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان سيف عامر، وهندسة الصوت أيسر، والأغنية باللهجة الخليجية، وتعتبر أول عمل لها بعد وفاة شقيقتها عزة.