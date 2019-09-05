بالفيديو| إليسا: " نجاحي بيستفز كتير ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على بعض الانتقادات التي تلقتها مؤخرًا عقب إعلان موعد اعتزالها الفن.

وقال إليسا، أثناء لقائها في برنامج " كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو أديب ، المعروض على شاشة " on drama"، :" نجاحي بيستفز كتير من الناس، مو الناس اللي بتحبني".

وتابعت إليسا:" شخص عم يحكي لمجرد أنه يحكي ، هالنوع من الكلام ما يستفزني ولكن أنا بيستفزني شغلة واحدة وهي إذا العالم عم يحكي شيء استفيد منه لأتحسن هذا الشئ اللي أخذه لي".

وأضافت إليسا: " أما الكلام لمجرد كلام، أنا ما أسمعه".

وكانت الفنانة إليسا قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، عقب إعلانها اعتزال الفن عقب طرح ألبومها القادم شهر أكتوبر.