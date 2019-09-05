محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تصوير: محمود عبدالناصر:
توافد عدد من نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون والثقافة، في دورته السابعة.، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
وحضر المهرجان مجموعة من النجوم أبرزهم محمد صبحي، ويوسف شعبان، أحمد صيام، إدوارد، هبة مجدي، محمود البزاوي، السيناريست محمد الغيطي، هادي الجيار، حسام داغر ووالدته، وغيرهم.
وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان همسة للفنون والآداب في دورته السابعة، قررت تكريم الفنان محمد صبحي، عن مجمل أعماله الفنية، كما سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام والرواد في بعض المجالات الأدبية من بعض الدول العربية.
يُذكر أن الدورة السابعة من مهرجان همسة تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتم خلالها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم محمد صبحي ويوسف شعبان.. توافد نجوم الفن على مهرجان "همسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.