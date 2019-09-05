بينهم محمد صبحي ويوسف شعبان.. توافد نجوم الفن على مهرجان "همسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير: محمود عبدالناصر:

توافد عدد من نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون والثقافة، في دورته السابعة.، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

Advertisements

وحضر المهرجان مجموعة من النجوم أبرزهم محمد صبحي، ويوسف شعبان، أحمد صيام، إدوارد، هبة مجدي، محمود البزاوي، السيناريست محمد الغيطي، هادي الجيار، حسام داغر ووالدته، وغيرهم.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان همسة للفنون والآداب في دورته السابعة، قررت تكريم الفنان محمد صبحي، عن مجمل أعماله الفنية، كما سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام والرواد في بعض المجالات الأدبية من بعض الدول العربية.

يُذكر أن الدورة السابعة من مهرجان همسة تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتم خلالها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي.