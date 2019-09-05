أول رد من أصالة على أحلام بعد وصف الأخيرة لها بـ المنافقة والثعبان

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاجمت فيها الفنانة الإماراتية أحلام.

وكتبت أصالة “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.”.

وكان خلافاً قد نشب بين الفنانتين بعد صورة نشرتها أصالة للإعلامية فجر السعيد خلال عارضها المرضي داعية لها بالشفاء ، حتى ردت عليها أحلام قائلةً ” هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك”.

ولم يُعجب أصالة تعليق أحلام حتى بادرت بالرد ساخرةً وغردت “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن”، وهو الأمر الذي جعل أحلام تتخذ قراراً بحظر حساب أصالة من حسابها على تويتر وإعلانها ذلك في وسائل الإعلام واصفة الفنانة السورية بمصطلحات “المنافقة و الثعبان”.