نشر النجم طارق شريف صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر من خلالها بحلاقة شعره "زيرو".
وعلق الفنان طارق شريف عليها قائلاً: "الجمال جمال الروح مش الشكل والله بس بارده امور من غيرشعر".
وكان النجم تامر حسني بدء لتحضير تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "مش أنا"، ولهذا السبب حلق النجم تامر حسني شعره "زيرو".
كما يستعد أيضاً لتحضير الأغاني الخاصة
يشار إلى أن الفنان طارق شريف طرح سابقاً كليب بعنوان "ليلتك بتضحك"، وهو من كلمات ملاك عادل، وألحان بيبو، وتوزيع باسم منير، وإخراج مرقس عادل، كما حقق الكليب نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار تامر حسني.. طارق شريف ينضم إلى موضة "الزيرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.