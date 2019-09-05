على غرار تامر حسني.. طارق شريف ينضم إلى موضة "الزيرو"

نشر النجم طارق شريف صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر من خلالها بحلاقة شعره "زيرو".

وعلق الفنان طارق شريف عليها قائلاً: "الجمال جمال الروح مش الشكل والله بس بارده امور من غير

شعر".

وكان النجم تامر حسني بدء لتحضير تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "مش أنا"، ولهذا السبب حلق النجم تامر حسني شعره "زيرو".

كما يستعد أيضاً لتحضير الأغاني الخاصة

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للفيلم، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب من أجل ألبومه القادم، والمقرر طرحه في صيف عام 2020.

يشار إلى أن الفنان طارق شريف طرح سابقاً كليب بعنوان "ليلتك بتضحك"، وهو من كلمات ملاك عادل، وألحان بيبو، وتوزيع باسم منير، وإخراج مرقس عادل، كما حقق الكليب نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا.