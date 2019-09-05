الثلاثاء .. إنفيدرز يحيى حفل أيرون ميدن في القاهرة الجديدة

يحي باند إنفيدرز حفل أيرون ميدن، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، في رووم آرت سبيس، بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر 100 جنيهًا.
يذكر أن باند إنفيدرز تأسس في عام 2004 على يد تامر برازيلي، تامر عصام، عمر برازيلي، موانيس سالم، وكانت أولى حفلات الفرقة ناجحة جدًاً، مما أثار الدهشةفي عدد من عشاق الباند العالمي أيرون ميدن، وحققت الفرقة نجاحات واسعة على مدار السنين، كما شارك إنفادرز باند في عام 2007، الفرقة العالمية "Pain of Salvation"، لإحياء حفلاً عالمياً، مما أدى إلى شهرة واسعة.
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