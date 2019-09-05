الأسبوع المقبل.. إلفيس بريسلي في رووم آرت سبيس

يحيى باند إلفيس بريسلي حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في رووم آرت سبيس، بجاردن

سيتي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 100 جنيهًا.

يذكر أن باند إلفيس بريسلي سيقدم من خلال الحفل باقة من ألمع أغاني الكلاسيك روك للفنان العالمي إلفيس بريسلي.

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