نشر الفنان محمد إمام صورة من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وظهر الفنان محمد إمام من خلال الكواليس مع الفنان فتحي عبد الوهاب، والذي أشاد به قائلاً: "من أقوى الممثلين في مصر ..بيعلي اي عمل يظهر فيه وكان نفسي جداً أشتغل معاه .. فتحي عبد الوهاب مش بس ممثل قدير ده كمان كوميديان جامد..الصوره دي من مشهد صورناه بالعافيه من كتر الضحك.. متحمس انكم تشوفوا مشاهدنا مع بعض عامله ازاي أستنونا في لص بغداد".
وفيلم "لص بغداد"، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق، علي ربيع.
وتدور أحدث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث تدور أحداثه حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
كانت هذه تفاصيل خبر من كواليس "لص بغداد".. محمد إمام لفتحي عبد الوهاب: ممثل قدير وكوميديان جامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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