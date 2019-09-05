بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح تحضيرات "رحلة جبل 2"

طرح الفنان حسين الجسمي تحضيرات الجزء الثاني من "رحلة جبل" ، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويأخذ الجزء الثاني من رحلة جبلية معًا بين صحراء دبي والأوبرا ، كما هو الحال بالنسبة لأخبار العالمين.
ويأتي ذلك بعد أن تطوِّر الجزء الأول إلى نشأة الفنانين الإماراتيين حسين الجسمي وعرّج دبي أوبرا ، ليضيف هذا الإنجاز إلى مجموعة طويلة من النجاحات الفنية والحفلات المتميزة.
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