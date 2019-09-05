كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 12:56 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام مصرية والعديد من مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل انباء عن وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” . وجاء ذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام بالقاهرة . ولكن باءت محاولات الأطباء في إنقاذه بالفشل . Advertisements ولم تذكر المصادر السبب من وراء التدهور المفاجئ في صحة عبد الله محمد مرسي التي أدت إلى وفاته . يذكر أن عبد الله مرسي هو الابن الأصغر لمحمد مرسي ويبلغ من العمر 26 عاما . وتأتي وفاته بعد قرابة 50 يوما من وفاة والده الرئيس المصري السابق محمد مرسي .

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ” عبد الله محمد مرسي ” نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر سكتة قلبية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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