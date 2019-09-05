الرئيس المكسيكي يعثر على كاميرا تجسس تراقبه في قصره.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، العثور على كاميرا صغيرة للتجسس على اجتماعاته، في غرفة بالقصر الرئاسي الوطني، ورفض إجراء مسح في مكتبه للتأكد من وجود كاميرات أخرى.

ووفقا لما نشر في “سكاي نيوز” فقد عرض لوبيز أوبرادور الكاميرا الصغيرة للصحفيين، في مؤتمره الصحفي الصباحي، وظهر وهو يحمل الجهاز الضئيل في راحة يده.

الرئيس المكسيكي أندريس إيمانويل قال في تصريحات له: لا يوجد شيء سري.. لا شيء مخفي، لهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا، موضحا أن الكاميرا لفتت انتباهه لأنها صغيرة جدا.

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وأضاف: من يحارب من أجل العدالة ليس لديه ما يخشاه، الأمر فقط هو أن البعض لا يزالون يحافظون على عاداتهم السيئة وممارستهم للتجسس.

إيمانويل ذكر أيضا أن الغرفة استخدمت لعقد اجتماعات مع أشخاص يقدمون مقترحات للحكومة، فيما لم يتكهن بمن وضعها هناك ولا منذ متى كانت تعمل.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أشار الرئيس المكسيكي إلى أن الفنيين أخبروه بأنه يجب تحميل ذاكرة الكاميرا بشكل دوري.