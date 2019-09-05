دينا تهاجم الراقصات الأجنبيات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الراقصة المصرية دينا، هجوما حادا على الراقصات الأجنبيات في مصر وطالبت نقابة المهن الموسيقية بالتدخل وتعديل شروط منحتهم العمل في الحفلات الفنية.

دينا قالت في تصريحات صحفية: “بيبقي معاهم كارنيهات علشان يعرفوا يمشوا بيها بالليل، وبالتالي لابد من تقنين أوضاعهم، لأنهم ممكن يشبهونا ويكونوا بيعملوا حاجات غلط وبيستغلوا الكارنيه في كده”

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كما طالبت نقابة المهن التمثيلية بإجراء اختبارات للراقصات غير المصريات اللاتي يعملن في الملاهي الليلية والفنادق الكبرى، لتحديد إمكانية مزاولتهن لمهنة الرقص من عدمه، وذلك عبر تشكيل لجنة من أبرز الراقصات في مصر.

وأعلنت تأييدها لقرار نقابة المهن الموسيقية، بعدم منح الراقصات المصريات والأجانب تصريحاً بمزاولة المهنة حال عدم استعانتهن بـخمسة عازفين، بعد اكتفاء الراقصات مؤخرا بأجهزة الـDJ أثناء فقراتهن الاستعراضية.

من ناحية أخرى تقدمت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالساحل الشمالي ببلاغ ضد الراقصة دينا وعدد من الراقصات الأجانب والمصريين وذلك بسبب لعدم التزامهن بالمواصفات واتهام البعض منهن بنشر الفسق والفجور خلال الحفلات التي شاركوا فيها بالأيام الماضية.