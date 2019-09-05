بوراك دينيز يستعدّ لعمل درامي جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تفاعل جمهور النجم التركي بوراك دينيز بشكل لافت بعد أن أعلن عن تحضيره لعمل درامي جديد، وذلك بعد التوقف المفاجئ لعرض مسلسله الأخير “الرئيس”.
ورُشّح دينيز لبطولة مسلسل جديد بعنوان “الغريب” بعد اعتذار بطله الأول إيلكر كاليلي بسبب تعاقده على عمل درامي بريطاني جديد بعنوان “التعبان”، سيكون إنتاجاً مشتركاً بين المنصّة العالمية “نتفليكس” وبين محطة الـ “بي بي سي”.
على صعيد آخر، كان دينيز حصل على إجازة قصيرة في مرمريس، ليعود من بعدها للتركيز على عمله الدرامي الجديد.
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