القبض على الفنانة المصرية بوسي في منزلها بعد خلافاتها الزوجية

متابعة بتجــــــــــــرد: ألقت الشرطة القبض على الفنانة المصرية بوسي قبل ساعات قليلة في منزلها، بسبب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها. وتعود تلك القضايا إلى الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق، إذ حررت له عدداً من الشيكات تبين أنها من دون رصيد، فأقام ضدها قضية حصل فيها على حكم بحبسها.

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