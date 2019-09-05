مايلي سايرس تنتقل للعيش مع حبيبتها كايتلن كارتر

متابعة بتجــــــــــــرد: انتقلت المغنّية الأميركيّة مايلي سايرس البالغة من العمر 26 عاماً للعيش مع النجمة كايتلن كارتر البالغة من العمر 31 عاماً بعد أقل من 4 أسابيع من المواعدة.

وبعد أن بدأت علاقتهما تظهر في شهر آب عندما أعلنت سايرس عن انفصالها عن الممثل الأوسترالي ليام هيمسورث بعد 10 سنوات من الحبّ، مصرّحة مايلي أنّ دور الزوجة “النمطية” لا يناسبها.

أمّا كايتلن، فانفصلت أيضاً عن زوجها برودي جينر في الوقت نفسه تقريباً.