محمد الترك يعلّق لأول مرة على أنباء تورّط زوجته دنيا بطمة في حساب للفضائح

متابعة بتجــــــــــــرد: خرج المنتج البحريني محمد الترك زوج المغنية المغربية دنيا بطمة، عن صمته، وردّ على الأنباء التي راجت حول تورّط زوجته وشقيقتها ابتسام في قضية حساب الفضائح “حمزة مون بيبي” الذي تم توقيفه.
ووجه والد حلا الترك اتهامًا إلى وسائل إعلام مغربية عبر مقطع فيديو نشره للحديث عن الموضوع، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل هدفها خلق الفتنة على غرار موقع “شوف تيفي”، مؤكدًا بأنه سيًقاضي الموقع الأول لأنه قام بنشر أخبار غير حقيقية عن زوجته دنيا بطمة.
ويأتي رد محمد الترك بعدما راج في مواقع التواصل بالمغرب أن زوجته دنيا بطمة متورطة في حساب “حمزة مون بيبي” ويتم التحقيق معها، وخاصة أن هذا الموقع كان متخصصًا في نشر فضائح الفنانين وأسرارهم عبر “إنستقرام”.
وكشف الأنباء المتداولة أنه تم توقف الحساب دون سابق إنذار، وتم اعتقال صاحبه، والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يسرّبون له أخبار الفنانين.
ووجه فنانون اتهامات لدنيا بطمة بكونها وصديقاتها وراء هذا الحساب، وتستخدمه لتصفية حسابات، خاصة أن صاحب الحساب المذكور كان يمدحها ويدافع عنها، إلا أن المغنية المغربية دائمًا ما نفت صلتها به.
ومن بين الفنانين، المغنية المغربية سعيدة شرف، التي وقع بينها وبين دنيا بطمة خلاف مؤخرًا، وتقدمت وقتها بشكوى ضد حساب “حمزة مون بيبي”، وهو ما يرجح أن يكون السبب وراء إيقاف الحساب وصاحبه.
وفي ظل هذه الأنباء؛ لم يصدر تصريحات رسمية تتعلق بموضوع حساب الفضائح الذي أثار الكثير من المشاكل والجدل في الشهور الأخيرة، خاصة في الوسط الفني المغربي.
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