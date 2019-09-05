أول ظهور لـ عادل إمام بعد عودة “فلانتينو”

متابعة بتجـــــــــــرد: شوّق الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر جمهور الفنان الكبير عادل إمام من خلال صورة قام بنشرها، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” والتي ظهر فيها الزعيم بعد عودته لاستئناف تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو” إلى جانب نجله المخرج رامي إمام.

مسلسل “فلانتينو” من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضي، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد، وتدور أحداث مسلسل “فلانتينو” حول شخصية صاحب مدارس دولية (الفنان عادل إمام) ويدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.