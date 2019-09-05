ماني يعلّق لأول مرة على أزمته مع محمد صلاح

متابعة بتجــــــــــرد: تفاعل النجم السنغالي، ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، مع تعليق زميله في الفريق جيمس ميلنر، بعدما أراد الأخير تهدئة الأزمة بين الأول والنجم محمد صلاح، التي وقعت في مباراة بيرنلي الأخيرة.

وكانت المباراة قد شهدت قبل نهايتها بدقائق أحداثًا ساخنة إثر اعتراض ماني على رفض صلاح تمرير الكرة له وخروجه غاضبًا من الملعب بعد استبداله.

ونشر ميلنر، عبر حسابه في “إنستجرام”، صورة لانفعال ماني على دكة البدلاء وهو يجلس بجانبه وعلق قائلا: “ربما أخطأت قراءة هذا، ولكنني متأكد أن ماني كان منفعلا بسبب جلوسي على الدكة”، كون ميلنر ظل حبيس كرسي الاحتياط طيلة مباراة ليفربول وبيرنلي التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح “الريدز” لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللمرة الأولى بعد “الأزمة”، علق ماني على صورة ميلنر على سبيل الدعابة قائلاً: “هذا بالضبط ما كنت أتذمر منه”، وجاور التعليق برسوم تعبيرية ضاحكة.

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كما حظي تعليق ميلنر بتفاعل من لاعبي ليفربول، ومنهم أليكس أوكسليد تشامبرلين وأندي روبيرتسون.

وجاء منشور ميلنر وتعليق ماني “الضاحك”، ليهدئ الأوضاع قليلا في ليفربول، وخاصة أن الأول قد حاول تهدئة ماني، الذي تحدث بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بمحمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر، عندما يكون في وضعية أفضل.