البرازيلي فارجاو في كأس العالم للمرة الخامسة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يشارك اللاعب أندرسون فارجاو للمرة الخامسة في بطولة العالم مع منتخب البرازيل لكرة السلة بعد أعوام 2002-2006-2010 و2014 .

واختير فارجاو أفضل لاعب في المباراة التي جمعت البرازيل واليونان الثلثاء ضمن بطولة العالم الحالية في الصين والتي انتهت بنتيجة 78-79 للبرازيل، حيث سجل النجم البرازيلي 22 نقطة وحصل على 9 متابعات دفاعية حسمت الفوز البرازيلي في الثواني الاخيرة من المباراة.

وبدأ فارجاو (37 عاماً) مسيرته في بطولة العالم 2002 في انديانابوليس كما ولعب في صفوف كليفلاند كافالييرز 12 موسماً انتقل بعدها الى غولدن ستايت وارييرز حيث لعب موسماً واحداً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA .