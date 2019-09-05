أديل تتخطى أزمة طلاقها بإطلاق ألبومها الجديد العام المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت مصادر مقربة من المطربة البريطانية “أديل ” بأنها تخطت حالة الانكسار الذي عاشتها في الفترة الأخيرة بسبب أزمة طلاقها، وأنها تتمتع الآن بروح مرحة للغاية، كما أنها تستعد لانطلاق ألبومها الجديد أوائل العام المقبل.

وطبقًا للمصادر المقربة من نجمة “Hello”، فإنه من المتوقع أن يحمل الألبوم الموسيقي الجديد عنوان “30” وأن “أديل” تستعد الآن بشكل كبير للترويج لموسيقاها الجديدة، طبقا لما ذكره تقرير لمجلة “بيبول” الأمريكية اليوم.

عاشت “أديل” التي تعيش ما بين المملكة المتحدة ولوس أنغلوس، عامًا صعبًا بعد أزمة طلاقها من زوجها “سيمون كونيكي” ووالد طفلها “أنجيلو” عامين، بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 7 سنوات، حيث أعلنت المطربة الإنجليزية عن طلاقها في بيان قصير.

ولكن في الفترة الأخيرة، تحدثت التقارير الإعلامية عن نمط جديد للصحة العامة تتبعه “أديل” التي فقدت الكثير من وزنها، كما شاركت جمهورها عددًا من الصور الرائعة من عطلة صيفية برفقة أصدقائها بولاية أريزونا.