الأمير هاري يخرج عن صمته ويتحدث عن سبب استخدامه الطائرات الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تعرّض دوق ودوقة ساسكس لإنتقادات شديدة بسبب سفرهما على متن طائرة خاصة أربع مرات في 11 يومًا، خرج الأمير هاري عن صمته أخيراً لكنه فشل في تقديم عذر مقنع.

فقد أصر دوق ساسكس خلال سفره إلى أمستردام عبر طائرة تجارية لإطلاق مشروع يدعى Travalyst، على أنه يستقل الطائرات الخاصة “للحفاظ على أمان أسرته”.

وجاء في حديث الأمير هاري، أنه قدم إلى هولندا بواسطة طائرة تجارية وأنه يقضي 99 في المئة من حياته مسافراً العالم من خلال الرحلات التجارية، في إشارة منه إلى أن السفر بالطائرات الخاصة ليس من عادته.

ردّ دوق ساسكس عرّضه لإنتقادات إضافية، إذ عبّر العديد عن استيائهم حتّى أن أحدهم طالبه بأن يعيره طائرته الخاصة من أجل حماية أسرته أيضاً.