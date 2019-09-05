للمرة الأولى.. معرض للأزياء الإسلامية المعاصرة في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا افتتاح أول معرض للأزياء الإسلامية "المعاصرة" في إثيوبيا، بمشاركة هيروت كاسا، وزيرة السياحة والثقافة الإثيوبية والممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، وتورهان صالح، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وتقدم في المعرض عروض عديدة لتصميمات مختلفة للحجاب تواكب العصر الحالي من قبل مصممة الأزياء الإثيوبية فتحية محمد، وتعكس الثقافة الإثيوبية.

"العين الإخبارية" حضرت الافتتاح والتقت منظِّمةَ معرض الأزياء الإسلامية، فتحية محمد، التي شاركت في منافسة ملكة جمال العالم 2019، والحاصلة على جائزة لاسفيغاس 2019 للخدمة الاجتماعية، من خلال عملها في توعية المجتمع واحترام ثقافات وعادات الطرف الآخر.

Advertisements

وتقوم فتحية محمد بترويج الثقافة الإسلامية وسط المجتمع الإثيوبي بطريقة حضارية، وتنظيم عدة فعاليات وأنشطة تدعم التعايش والتسامح بين العادات والتقاليد والدين.

كما التقت كاميرا "العين الإخبارية" مصممة الأزياء الإثيوبية حنان أحمد، وهي تعمل على ترويج التقاليد والعادات في الأزياء الإسلامية الإثيوبية بطريقة حديثة.

وتقول إنها تفخر بأعمالها التي لم يعتدها الكثيرون في إثيوبيا.