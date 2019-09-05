فيديو.. شباب الأهلي يستهدف المنافسة على ألقاب الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالمجيد حسين، المشرف العام على فريق شباب الأهلي، أنه يسعى للمنافسة على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل.

وقال حسين، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الفريق الذي سينجح في تجنب الإصابات والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية ستكون له الأفضلية".



وأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس رئيس دولة الإمارات عن مواجهة شباب الأهلي لفريق النصر في مباراة ديربي دبي.

وأضاف: "نسعى للمنافسة على الفوز بالألقاب في الموسم المقبل، ونحظى بدعم كبير من قبل قياداتنا للوقوف على منصات التتويج".

وأتم: "سنواجه النصر في كأس الخليج العربي بالجولة القادمة، والقرعة دائما يمكن أن تضعك في مواجهات صعبة أو سهلة".