الظاهري يشكر الشيخ هزاع بن زايد على رعايته حفل قرعة كأس رئيس الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه ينتظر رؤية موسم كروي ممتع ومبهر في كرة القدم الإماراتية. وحضر محمد بن هزام الظاهري مراسم قرعة كأس رئيس دولة الإمارات التي أسفرت عن مواجهات نارية في ثمن النهائي. وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال بن هزام :"سعداء بتواجد كوكبة الرياضيين والإعلاميين في حفل قرعة المسابقة الأغلى، كأس رئيس الدولة". وأضاف ابن هزام: "لا ننسى أن نوجه الشكر للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه وتوجيهاته الدائمة للاتحاد الإماراتي والرياضة والرياضيين". وأنهى الظاهري: "نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى رؤية موسم كروي جديد ممتع ينجح في إبهار الجميع".

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