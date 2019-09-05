ليفربول يعثر على خليفة أليسون بعد جولة أوروبية

عاد كشافو ليفربول الإنجليزي من رحلة قصيرة بأنباء سارة للنادي، بعدما عثروا على حارس جديد لتدعيم صفوف الفريق بضمه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كشافي ليفربول راقبوا أوجوركان شاكير، حارس طرابزون سبور التركي، لتقييمه بشكل نهائي قبل العودة إلى إنجلترا.

وأفادت الصحيفة بأن الحارس الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، نال إعجاب كشافي "الريدز" خلال مباراة فريقه ضد فنربخشة، الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحلي.

Advertisements

واستطاع حارس طرابزون إنقاذ مرماه من عدة أهداف، بتصديه لـ8 فرص تهديفية، ليساعد فريقه على الخروج بنقطة بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وحضر كشافو ليفربول المباراة من المدرجات؛ لمشاهدة الحارس التركي عن قرب، وذلك من أجل تقييمه قبل أي تحرك رسمي لضمه.

وذكرت "ميرور"، نقلا عن تقارير تركية، أن النادي الإنجليزي تواصل بالفعل مع مسؤولي طرابزون سبور؛ لإبلاغهم بعزمهم التقدم بعرض رسمي لضم الحارس خلال الأشهر المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام آخر من بوردو الفرنسي بضم الحارس الذي يقدر سعره بنحو 14 مليون جنيه إسترليني، حال وصوله إلى أعلى المستويات بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب ليفربول في جلب حارس مميز لمنافسة البرازيلي أليسون بيكر على حراسة عرين "الريدز"، لا سيما بعد بيع البلجيكي سيمون مينوليه لنادي كلوب بروج.