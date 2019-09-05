شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشويق وإثارة فى تريلر فيلم Freaks والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة عن تريلر رسمي لـ فيلم الخيال العلمى والرعب Freaks، ومن المقرر طرحه يوم 13 سبتمبر الجارى.

فيلم Freaks من بطولة اميل هيرش، بروس ديرن، ليكسي كولكر، أماندا كرو، جريس بارك، كويسي أمايو، أريا بيرش، داكوتا دولبي، ماتي فينوشيو، ميشيل هاريسون، ألكس بونوفيتش، لي شورتن.



Freaks

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ويدور فيلم الخيال العلمى حول فتاة جريئة والتي تكتشف عالما جديدا غريبا وغامض خارج بابها الأمامي بعد أن تهرب من سيطرة والدها الوقائية غير الطبيعية والفيلم من إخراج وتأليف زاك ليبوفسكي، وآدم ب. شتاين.