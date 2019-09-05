شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سر محافظة جينيفر لوبيز على رشاقتها رغم تخطيها الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر تبهر النجمة جينيفر لوبيز متابعيها وجمهورها مع نشرها أى صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.

موقع الديلي ميل بدوره سلط الضوء على النجمة الشهيرة من خلال عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.



جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز1

Advertisements



جينيفر لوبيز2



لوبيز 4



لوبيز 5