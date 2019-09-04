فن ومشاهير

بعد أن وصفتها أحلام بالحية.. شاهدوا ما فعلته أصالة وأشعلت المواقع

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 11:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية أصالة، من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً وفيديو التقطت لها اثناء وجودها في مدينة كان الفرنسية.

وتناقل المقطع المصور عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وظهرت فيه الفنانة وهي تسير في شوارع المدينة معتمدة لوك شبابياً حيث بدت أصغر من عمرها الحقيقي بكثير.

وارتدت لذلك تنورة بيضاء قصيرة من الدانتيل وأضافت إليها كنزة باللون الكاكي وزينت شعرها بفولار باللون نفسه.

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وأحدثت بهذه الإطلالة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره أكثر من 78 ألف مشاهدة.

ويأتي هذا بعدما تعرضت أصالة لهجوم ناري من الفنانة الإماراتية أحلام التي تحدتها ووصفتها بالثعبان.

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