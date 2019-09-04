"فلانتينو" يعود للأضواء

عاد الممثل المصري الكبير عادل إمام إلى البلاتوه؛ لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي توقف تصويره منذ مايو/أيار الماضي.



ونشر السيناريست أيمن بهجت قمر مؤلف العمل، صورة تجمع عادل إمام ونجله المخرج رامي إمام عبر "أنستقرام"، وكتب عليها: "أمس أثناء تصوير مسلسل فلانتينو، يا رب اكتب لنا الخير واعطينا بقدر تعبنا".





وانهالت التعليقات على الصورة، وحرص أغلب المتابعين على التهنئة بالعودة إلى تصوير المسلسل، كما سأل أحد المغردين عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، ورد عليه أيمن بهجت قمر، قائلا: "زي الفل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

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كما هنأ عدد من الفنانين المخرج رامي إمام بعد منشوره على "أنستقرام"، والذي أعلن خلاله استئناف تصوير أحداث المسلسل، ومنهم شقيقه الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين عبدالعزيز ونجما مسرح مصر: حمدي الميرغني ومصطفى خاطر.





كان مسلسل "فلانتينو" خرج من سباق رمضان الماضي؛ لضيق الوقت ومشاكل إنتاجية، وتوقف تصويره مايو/أيار الماضي لمدة شهرين؛ بسبب الحر الشديد.

يضم "فلانتينو" نخبة من نجوم التمثيل في مصر مثل: داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، ويناقش العمل الأزمة التعليمية في مصر ويحاول إلقاء الضوء على السلبيات التي أثرت على مستوى التعليم.



