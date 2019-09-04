أخبار عن حبس بوسي بقضية شيكات بدون رصيد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، لصالح مدير أعمالها السابق وطليقها ​فطين سعيد​.

والجدير ذكره_ بحسب المصادر_ أنها أُوقفَت بموجب أحكام نهائية صدرت بسبب تحريرها شيكات بدون رصيد لطليقها الذي رفع عليها دعوى أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها بإتفاقات قديمة بينهما، بعدما رفضت دفع مستحقاته مقابل عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.

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