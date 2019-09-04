





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما ورد في تغريدة أحد متابعيها عبر "تويتر" والتي جاء فيها: "ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمر دياب في موسم الرياض يوم 7 تشرين الثاني"، حيث علقت كاتبة: "ليس صحيحا". الأمر الذي نفته أيضاً المصادر المقربة من "دياب" للمواقع الإخبارية بتأكيدٍ على أنه لم يتعاقد على أي حفل جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُكذِّب شائعة حفلها مع عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.