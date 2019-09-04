إليسا تُكذِّب شائعة حفلها مع عمرو دياب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما ورد في تغريدة أحد متابعيها عبر "تويتر" والتي جاء فيها: "ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمر دياب في موسم الرياض يوم 7 تشرين الثاني"، حيث علقت كاتبة: "ليس صحيحا". الأمر الذي نفته أيضاً المصادر المقربة من "دياب" للمواقع الإخبارية بتأكيدٍ على أنه لم يتعاقد على أي حفل جديد.
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